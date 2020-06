Estorsione: finito in manette questa mattina Sergio De Gregorio. L’ex senatore Pdl è stato arrestato insieme ad altre 8 persone.

L’ex senatore Pdl, Sergio De Gregorio, è stato arrestato questa mattina, insieme ad altre otto persone. Come riporta La Stampa, l’accusa è quella di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Al momento, da quanto si apprende, l’ex senatore è destinatario della misura cautelare del carcere.

In base a quanto leggiamo dalla fonte, la maxi operazione dei poliziotti della squadra mobile del distretto Antimafia di Roma, ha portato all’arresto di nove persone, tra cui, per l’appunto, Sergio De Gregorio. Le nove persone sono destinatarie, in base a quanto si apprende, dei provvedimenti cautelari emessi dal giudice per le indagini preliminari.

Leggi anche >>> Roma, il Colosseo riapre dopo 84 giorni: “Torna un simbolo dell’Italia”

Roma: arrestato ex senatore De Gregorio

Come riporta La Stampa, le accuse per le nove persone, tra cui l’ex senatore Pdl, vanno dal riciclaggio all’estorsione. In base a quanto si apprende è stata data anche l‘esecuzione al decreto di sequestro preventivo di quote sociali, nonché di conti-correnti. Le nove persone arrestate sono state anche accusate del sequestro di circa 480 mila euro.

Al momento, come riporta la fonte, Sergio De Gregorio, così come le altre persone coinvolte dalla maxi operazione del Distretto Antimafia di Roma, è destinatario della misura cautelare del carcere. Si attendono aggiornamenti.

Potrebbe interessarti anche: New York, suv della polizia investe manifestanti in favore di Floyd – VIDEO

F.A.