Scatto “estivo” per Diletta Leotta che si mostra con indosso una salopette dalla scollatura profondissima che fa impazzire i suoi fan e non solo

Momento di relax all’aria aperta per Diletta Leotta che si gode un pranzo al di fuori dei frenetici contesti di lavoro. La giornalista non ha perso tempo per farsi fare uno scatto a tavola con un piatto di salmone, rucola e pomodorini. Il post di Instagram “Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo” un po’ stona con la pietanza quasi da “dieta ferrea”. I suoi fan, però, di certo non si sono concentrati su questi dettagli ma sono andati ben oltre.

Diletta Leotta irresistibile, la scollatura è pazzesca

La salopette che indossa nella foto mostra una scollatura profondissima ed il suo decollété fatica a contenersi. Questo il dettaglio che è balzato agli occhi dei milioni di follower che la seguono e ne apprezzano la sensualità.

Intanto Camoranesi, suo compagno durante i servizi per DAZN sui campi di Serie A, è tornato a parlare dei cori che nel recente passato i tifosi hanno indirizzato alla Leotta. La sua risposta, secca, è stata: “Li avrei fatti anche io”.

Visualizza questo post su Instagram Non c’è amore più sincero dell’amore per il cibo 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Giu 2020 alle ore 5:46 PDT

