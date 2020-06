L’ex stella dei Chicagno Bulls, Dennis Rodman scrive ad Andrea Petagna, attaccante della SPAL

Dennis Rodman, ex stella dei Chicago Bulls ha mandato un simpaticissimo videomessaggio all’attaccante attualmente in forza alla SPAL, Andrea Petagna. Come noto, il numero 37 spallino è soprannominato ‘Bulldozer’ ed è proprio questo che l’ex NBA chiede: “Andrea ‘il Bulldozer’, ma che vuol dire: che segni tanti gol?”.

All’interno dello stesso videomessaggio, poi, Rodman presenta sua figlia Trinity al centravanti in prestito dal Napoli. “Ho una cosa da dirti: la mia piccola bambina, Trinity, è fortissima, la numero uno al mondo e dovresti cercarla! Magari un giorno la incontrerai e mi manderai un messaggio per dirmi: Dennis avevi ragione – sorride Rodman – Trinity è anche lei un vero Bulldozer. Una vera Rodman”.

Andrea Petagna ed il videomessaggio di Rodman

Andrea Petagna si è visto recapitare un videomessaggio dall’ex stella dei Chicago Bulls, Dennis Rodman che conclude: “Grande rispetto per te. Continua così!”. Parole di grande sostegno in un momento particolare per lo sport in generale. Andrea Petagna, emozionato ha risposto: “Grazie Dennis, sai quanto io sia un tuo fan. Spero di incontrarti presto. Trinity, continua così”.

Trinity Rodman, 18 anni, è una forte calciatrice, molto promettente e già impegnata con l’Under 20 di calcio femminile degli Stati Uniti.