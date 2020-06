Sono più di 600 gli infermieri e le infermiere morte nel mondo a causa del Covid-19, con oltre 230mila operatori sanitari positivi al virus. Il rapporto del Consiglio Internazionale.

Tra il bilancio delle vittime del nuovo Coronavirus spicca senza dubbio il numero di infermieri e operatori sanitari deceduti. Oltre 600 nel mondo, con più di 230mila casi positivi registrati nella categoria.

Sono i numeri che emergono dal rapporto dell’ICN, il Consiglio Internazionale degli Infermieri, che proprio oggi ha diramato una nota a riguardo. All’inizio di maggio si era tenuta una protesta davanti alla Casa Bianca, a Washington, con 88 paia di scarpe a ricordare altrettanti paramedici deceduti negli Usa.

Covid-19, infermiere: oltre 600 decessi nel mondo

Il Consiglio rappresenta oltre 130 associazioni infermieristiche nazionali in tutto il globo, per un totale di 20 milioni di iscritti. Come dichiarato alla CNN da un portavoce, va evidenziata la mancanza di dati sui tassi di infezione e decesso da Coronavirus tra gli infermieri. L’appello ai governi è quello di agire in tal senso, per proteggere la salute dei lavoratori e salvare quante più vite possibile.



“Senza questi dati – ha aggiunto il CEO di ICN Howard Catton – non conosciamo il vero costo di COVID-19, e questo ci renderà meno in grado di affrontare altre pandemie in futuro.” Il rapporto stilato dal consiglio inoltre si basa sui dati provenienti dalle associazioni e dai media di un numero limitato di paesi, lasciando dunque il dubbio che il bilancio possa essere ancora più pesante.

