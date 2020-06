Il Brasile è attualmente tra i Paesi più colpiti in assoluto dal Coronavirus: recentemente si è espresso il presidente Jair Bolsonaro.

Brasile: il presidente Jair Bolsonaro si è fermato a parlare, davanti al palazzo presidenziale di Brasilia con alcuni sostenitori, che gli hanno posto qualche domanda e gli hanno chiesto qualche parola di conforto. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, il presidente ha parlato, in particolare, con una sostenitrice, che gli ha chiesto di esprimere un pensiero per le vittime del Covid-1.

Il presidente Bolsonaro ha dapprima risposto alla richiesta di conforto, sostenendo: “Abbi fede che cambieremo il Brasile”. Ma la dichiarazione che lascia stupiti più delle altre è quella che riguarda le vittime del Covid. La sostenitrice, come riporta la fonte, ha chiesto al presidente un pensiero per tutte le persone in lutto a causa del virus. Jair Bolsonaro ha risposto: “Mi dispiace per i decessi, ma moriremo tutti, è la fine di tutti noi”.

Coronavirus: le dichiarazioni di Bolsonaro sulla situazione del Brasile

Le recenti dichiarazioni del presidente brasiliano Jair Bolsonaro fanno seguito alle richieste di conforto dei sostenitori, che stanno vivendo una situazione molto delicata nel Paese. Infatti, in base ai dati riportati dalla John Hopkins University, il Brasile è il secondo Paese più colpito dal Coronavirus, alle spalle solo degli Usa.

Il Brasile, ad oggi, conta 555.383 casi totali di positività al Coronavirus, con un totale di decessi che è salito a 31.199 unità. Il Paese, tra i più colpiti in assoluto, è alle spalle degli Stati Uniti, che ad oggi conta un totale di 1.831.821 casi, con 106.181 decessi. In base ai dati registrati, il terzo Paese al mondo per numero di casi è la Russia, che conta 423.186 casi totali, con 5.031 decessi.

