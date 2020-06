Nuova sperimentazione al via nel Regno Unito. Verrà testata una specifica formulazione di ibuprofene per contrastare l’insufficienza respiratoria causata dal Coronavirus.

Una nuova sperimentazione per testare l’efficacia di uno degli antiffiamatori più diffusi nel combattere le gravi insufficienze respiratorie causate dal Coronavirus. E’ quanto prevede il trial avviato a Londra questa settimana, guidato dal King’s College e l’azienda farmaceutica Seek Group.

L’obiettivo in questo caso non è quello di aggredire direttamente il virus, ma di trovare un trattamento efficace per una delle complicazioni più diffuse e pericolose del Covid-19. L’insufficienza respiratoria acuta infatti, è responsabile della maggior parte dei casi che successivamente necessitano di ventilazione polmonare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Vaccino Coronavirus, accordo tra Takis e Rottapharm Biotech: i dettagli

Coronavirus, ibuprofene come possibile trattamento per l’insufficienza respiratoria

E’ fondamentale infatti, parallelamente alla ricerca di un vaccino efficace, trovare nuovi trattamenti. In primis per contenere il numero di casi più gravi, possibilmente senza dover ricorrere alla terapia intensiva.

Lo studio, cominciato questa settimana, prevede la somministrazione a campione del trattamento su pazienti ricoverati per Covid-19 o sospetto tale. Il farmaco, nello specifico, verrà utilizzato in una precisa fase della malattia, seguendo l’evolversi dei sintomi.

Inoltre, come spiegato dai ricercatori, la particolare formulazione differisce dal comune ibuprofene, pur essendo già autorizzata nel Regno Unito per il trattamento di altre patologie. Qualore l’efficacia venisse confermata sarebbe un notizia di estrema rilevanza, sia per il basso costo del farmaco che per l’alta disponibilità che lo rende facilmente reperibile.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>Coronavirus, caos Spagna: disputa tra Governo e Regioni sui decessi

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24