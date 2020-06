Muore a 25 anni a causa di un pirata della strada a Verano Brianza. L’autista era positivo all’alcol test

E’ Sofia Berto la vittima di un incidente di questa notte. 25 anni, studentessa, è stata travolta intorno a mezzanotte lungo via Comasina, in un tratto dove la strada è particolarmente buia a Verano Brianza, nella provincia di Monza e Brianza. Non c’è stato nulla da fare per la ragazza che è stata messa sotto da un uomo sulla trentina alla guida di una Volkswagen Golf.

A nulla sono serviti i soccorsi del 118, prontamente arrivati sul posto. Nel luogo anche i Carabinieri che hanno preso in carico il caso. L’uomo alla guida della Volkswagen Golf è stato ritrovato positivo all’alcol test.

