Beautiful, 30 anni in Italia: tutti i numeri da record della soap che ha debuttato in Rai nel 1990 per approdare poi a Mediaset

Beautiful, 30 anni in Italia anche se in realtà le riprese e le prime puntate sulla Cbs americana risalgono al 1987. Ma è comunque un compleanno da festeggiare per la soap più longeva nella storia recente della tv. Anche perché la rete ha già rinnovato il contratto per altri due anni e non c’è nesasun dubbio che andrà avanti a lungo.

I numeri sono impressionanti e fotografano bene un fenomeno amatissimo da milioni di fans in tutto il mondo. Nei 33 ani di ripresde di ‘The Bold and the Beautiful‘ (il titolo originale) ben 100 matrimoni. E almeno un decimo hanno visto come protagonisti Ridge e Brooke, il vero fil rouge da sempre della trama. In più 22 personaggi morti, anche se 3 miracolosamente sono tornati, e 22 bambini nati a vario titolo. In tutto 8.300 puntate che ricominceranno con gli attori sul set a fine mese negli Usa.

La prima assoluta in Italia, il 4 giugno del 1990 quando il nostro pubblico ha cominciato a conoscere i Forrester e i Logan. Non i nuovi Capuleti e Montecchi, anche perché a scrivere i copioni non c’è Shakespeare, ma tanto basta per attrarre. Del cast iniziale del 1987 sono rimasti solo due attori: John McCook (Eric Forrester) e Katherine Kelly Lang (Brooke Logan), vista anche in Italia come concorrente a ‘Ballando con le Stelle’. Insieme a Susan Flannery (Stephanie Forrester) e Ronn Moss (Ridge Forrester), che hanno lasciato il cast otto anni fa, le colonne della soap.

Beautiful era arrivato su Rai2 poco prima dei Mondiali di calcio di Italia 90. Subito dopo pranzo, come è ancora oggi, sembrava solo una scommessa. Ma fin da subito aveva messo insieme 6 milioni di telespettatori a puntata, tanto che l’acquisto da parte di Mediaset era stato un colpaccio. Dal 1994 è fisso su Canale 5 nella fascia subito dopo il Tg5 delle 13, anche se negli ultimi tempi le puntate sono swempre più corte e tagliate male.

In ogni caso la media degli spettatori sfiiora i 3 milioni (35 milioni in tutto il mondo) e il prodotto è venduto in oltre 100 Paesi diventando un fenomeno di costume. Bradley Bell, produttore esecutivo e capo sceneggiatore, porta avanti il progetto nato con i suoi genitori: “Sono molto orgoglioso che la serie duri in Italia da 30 anni. Credo che abbiamo creato una sorta di famiglia allargata per i nostri telespettatori. Ed è difficile trovare cose nella vita su cui contare”.

Il tema portante è da sempre quello della moda, nella Los Angeles del glamour. Ma accanto a questo sono stati toccati argomenti come Aids e transgender, eutanasia e abusi sui minori, violenze familiari efamiglie allargate. Ecco perché piace, da sempre.