Basket: è morto Wes Unseld, una delle leggende della NBA che figura tra i più importanti giocatori della Lega degli anni Settanta.

Lutto nel mondo del basket. All’età di 74 anni si è spento a causa di una polmonite Wes Unseld, una delle leggende della NBA e in particolare dei Washington Bullets. L’ex centro di Louisville, che figura sicuramente tra le stelle della Lega degli anni Settanta, ha vinto l’Anello nel 1978 e dieci anni dopo è stato eletto nella ‘James Naismith Basketball Hall of Fame’. Al termine della carriera da giocatore, Unseld è stato prima vice presidente dei Washington Bullets e successivamente coach della squadra per sei stagioni, precisamente dal 1988 al 1994.

