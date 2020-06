A Spinetoli, un comune in provincia di Ascoli Piceno, un ex Carabiniere è stato ucciso a colpi di pistola mentre passeggiava su una pista ciclabile

Terribile omicidio avvenuto a Spinetoli, un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno. Antonio Cianfrone, 51enne originario di Chieti che da anni aveva lasciato i Carabinieri, è stato ucciso a sangue freddo da un uomo in moto. Tre colpi di pistola e poi la fuga, probabilmente per un regolamento di conti.

Sul posto sono immediatamente arrivati il comandante dei carabinieri provinciale Ciro Niglio e Umberto Monti, procuratore di Ascoli Piceno. Secondo le prime ricostruzioni, il killer si trovava inizialmente in moto insieme ad un suo complice. Avvistato l’ex Carabiniere, l’uomo è sceso e ha sparato tre colpi, prima di fuggire insieme al guidatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Firenze, arrestato capo di una setta satanica: si autodefiniva “il Diavolo”

Ascoli Piceno, ex Carabiniere ucciso: era indagato per tangenti

Questa mattina, un uomo ha ucciso un ex Carabiniere a colpi di pistola, mentre passeggiava su una pista ciclabile di Spinetoli, vicino Ascoli Piceno. Antonio Cianfrone, 51enne vittima del terribile omicidio, era stato allontanato dall’Arma diverso tempo fa. Ex vice comandante della stazione dei Carabinieri, era coinvolto in un’inchiesta di tangenti alle aziende.

Secondo le prime ipotesi, l’omicidio potrebbe essere collegato proprio a questa vicenda. Si tratterebbe di una sorta di regolamento di conti. A segnalare l’episodio alle forze dell’ordine, una donna passata di lì. Non è chiaro se abbia assistito all’omicidio o se sia arrivata poco dopo. In questo momento sono in corso le indagini per identificare i colpevoli dell’episodio che ha tolto la vita al 51enne.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Roma, incendio al deposito Atac Magliana: 7 autobus in fiamme – VIDEO