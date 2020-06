Alcuni smartphone stanno riscontrando dei problemi con l’app di Whatsapp dopo che l’azienda ha deciso di non supportare più alcuni modelli vecchi

Negli ultimi tempi migliaia di utenti stanno riscontrando dei problemi con il funzionamento di Whatsapp sul proprio smartphone. Questo perché l’azienda ha deciso di tagliare fuori alcuni dispositivi ritenuti troppo vecchi e togliere quindi il supporto dell’app. L’ultimo aggiornamento della lista è avvenuto ad inizio marzo e comprende diversi modelli tra cui i Sony Experia, LG Optimus e Motorola.

Purtroppo, ve lo diciamo senza giri di parole, non c’è una soluzione per i cellulari compresi nella lista (che di seguito vi elenchiamo). Quindi, per chi volesse continuare ad usufruire dell’app di messaggistica, dovrà acquistare un telefono che la supporti.

LEGGI ANCHE—> WhatsApp, cambia il colore del logo sui social: il motivo

WhatsApp, quali smartphone non supportano più l’app

Sony Xperia Advance

Sony Xperia U ST25a

Sony Xperia U ST25i

Sony Xperia Go ST27a

Sony Xperia Go ST27i

Sony Xperia ion 3G LT28h

Sony Xperia ion LTE LT28at

Sony Xperia ion LTE LT28i

Sony Xperia Sola MT27i

Sony Xperia P LT22i

Sony Xperia acro HD SO-03D

Sony Xperia S LT26i

Sony Xperia acro HD SOI12

Acer Liquid Z Z110

Acer Liquid Z Duo Z110

Motorola Defy Pro XT560

Motorola Fire XT317

Motorola XT532

Motorola Atrix TV XT682

Motorola MotoLuxe XT615

LG Optimus 3D Max P720

LG Optimus 3D Max P720H

LG Optimus 3D Max P725

LG Optimus Elite LS696

LG Prada 3.0 P940

LG Spectrum VS920

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210

Samsung Galaxy S Lightray 4G SCH-R940

Samsung Galaxy S2 LTE GT-i9210T

Xolo X900

HTC Velocity 4G

Lenovo K80

T-Mobile Concord

Orange San Diego

Vodafone Smart II V860

Yezz Andy 3G 4.0 YZ1120

Huawei Activa 4G M920.

LEGGI ANCHE—> Whatsapp, molti utenti hanno chiuso l’account: le motivazioni