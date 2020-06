Spinge il fidanzato nel Tevere dopo un’accesa discussione. Notte di delirio ieri a Roma. Sono stati necessari i sommozzatori per recuperare il ragazzo.

Sembrava una banale lite di coppia come le altre. Forse un po’ più burbera e vigorosa del solito, ma i presenti non avrebbero mai pensato che quell’alterco avesse presto sfiorato addirittura la tragedia.

Spinge il fidanzato nel Tevere: choc a Roma

Erano all’incirca le 23.00 di ieri quando il tutto è accaduto. Improvvisamente la tensione è salita alle stelle e sono saltati anche i freni inibitori. I due, malgrado la presenza di tante persone a passeggio nella zona, hanno infatti discusso sempre più animatamente e alzando la voce non curante del pubblico.

Fino al gesto estremo e volontario della donna: gettare in acqua il fidanzato. Ebbene sì: lei, arrivata all’esasperazione, lo ha spunto nelle acque del Tevere sotto ponte Garibaldi davanti l’isola Tiberina. Dalle quali, lui, non è più riemerso in un primo momento.

Tanto da far scattare l’allarme e chiedere subito i soccorsi. Ed è stato necessario addirittura l’intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco, i quali lo hanno recuperato giusto in tempo. Perché mancava davvero poco prima che venisse inghiottito dalle rapide e trascinato verso la foce. La giovane è stata portata in commissariato, il ragazzo ha invece avuto gli adeguati soccorsi. Entrambi hanno poco più di 20 anni.