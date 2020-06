Le violente proteste dopo la morte di George Floyd hanno portato anche alla distruzione del ristorante dello chef Joe Bastianich a Los Angeles

Dopo una settimana dalla morte dell’afroamericano George Floyd a Minneapolis, per mano dell’agente di polizia Derek Chauvin, non tendono a placarsi le violente proteste da parte del popolo statunitense. Tutto il Paese è in rivolta, con manifestazioni che hanno portato a violenti scontri, con migliaia di persone arrestate e 8 vittime. L’ultimo atto di vandalismo ha riguardato il ristorante di Joe Bastianich, chef e imprenditore molto noto in Italia per i suoi programmi televisivi, a Los Angeles. La Pizzeria Mozza e di Chi Spacca, due parti dello stesso ristorante situato nella Melrose Avenue, sono state prese d’assalto dai manifestanti e parzialmente distrutte. A dare la notizia è stato lo stesso Bastianich, che ha raccontato alla stampa americana: “Sono entrati e hanno distrutto tutto. Si sono portati via il vino e gli incassi, spaccando il vetro a mazzate, poi hanno gettato della benzina per incendiare il locale”.

Los Angeles, distrutto il ristorante di Joe Bastianich. Continuano le proteste per la morte di George Floyd

Bastianich, ex giudice di Masterchef, da poco nelle trasmissione Italia’s Got talent, ha denunciato quanto accaduto al suo ristorante e ha espresso il suo pensiero sulle proteste che stanno avvenendo negli Usa. Lo chef e personaggio televisivo si è detto a favore delle manifestazioni contro il razzismo, anche sostenute da azioni finalizzate ad ottenere ascolto da chi governa. Ma “una minoranza di persone sfrutta questa situazione a proprio vantaggio per commettere atti vandalici, distogliendo l’attenzione dal vero messaggio“. Tra l’altro il ristorante di Bastianich era stato da poco riaperto dopo il lockdown imposto per il Coronavirus, ma attualmente lavorava soltanto a domicilio e delivery.

