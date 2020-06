È notizia di poco fa la morte di Paolo Fabbri, uno dei profili più importanti della semiotica insieme ad Umberto Eco. Aveva 81 anni

È scomparso Paolo Fabbri, uno dei più importanti profili della storia della semiotica italiana. Il grave lutto è stato accompagnato da un messaggio di cordoglio da parte dell’associazione italiana studi semiotici (AISS), che ricorda la sua importanza per questo campo di studi. “Tutto il mondo della cultura perde oggi una delle persone più intelligenti, vivaci e brillanti” si legge nella nota: “Non parliamo di addio, parole che segna una rottura definitiva“.

Nato a Rimini nel 1939, Fabbri ha portato in Italia un campo di studi del tutto nuovo, insieme al suo collega Umberto Eco. Dopo essersi formato culturalmente negli anni ’60 a Parigi, porta gli insegnamenti di Saussure anche in Italia. Dedicando l’intera sua esistenza all’insegnamento, diffonde nel suo Paese d’origine lo studio delle parole in senso stretto. È stato insegnante anche di diverse università estere, tra cui la Sorbona di Parigi e la UCLA di Los Angeles.

Paolo Fabbri, una vita dedicata all’insegnamento

A 4 anni dalla scomparsa di Umberto Eco, ci lascia un altro grande protagonista della semiotica in Italia. Paolo Fabbri è stato certamente un pioniere della materia in Italia, portata grazie agli studi in Francia e all’ammirazione per i testi e le teorie di Saussure. Oltre ad aver insegnato per anni a Firenze, Fabbri è stato professore incaricato di Filosofia ad Urbino. Qui, nel 1970, ha fondato il Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica.

È stato per anni anche presidente del DAMS di Bologna. Oltre a questo, sempre nella città universitaria emiliana, Fabbri ha avuto l’onore di essere il primo professore del corso di semiotica presso la facoltà di Scienze della Comunicazione. Ha diretto anche diverse collane editoriali e scritto testi teorici.

