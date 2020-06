Tragedia a Lecco, dove la pm Laura Siani è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di suicidio

Una terribile notizia ha colpito gli abitanti di Lecco: Laura Siani, sostituto procuratore di 44 anni, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. È stato un suo vicino di casa a rinvenire il corpo e a segnalare immediatamente il fatto al procuratore capo Antonio Chiappani e ai carabinieri.

La donna, originaria di Mandello del Lario, aveva iniziato a lavorare per la Procura di Lecco dalla scorsa primavera. Figlia del musicista Dino Siani e sorella dell’ex sindaco di Mandello Giorgio Siani, aveva lavorato anche a Palermo e a Lodi. Restano ora da capire le dinamiche che hanno portato alla morte della giovane donna.

Lecco, la pm Laura Siani trovata morta in casa: ipotesi suicidio

La notizia ha sconvolto un po’ tutti a Lecco e provincia. La 44enne Laura Siani, da poco pm per la Procura della città, è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i fatti e capire come abbia fatto la donna a perdere la vita. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essersi trattato di suicidio.

Sarebbe anzi l’ipotesi maggiormente quotata. Nel corso delle prossime ore, i carabinieri di Lecco e una volante della Questura continueranno ad indagare all’interno dell’abitazione, per trovare eventuali altri indizi che possano confermare la prima ricostruzione dei fatti.

