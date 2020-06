Gattuso, terribile lutto: è la morta la sorella Francesca di soli 37 anni. La notizia è arrivata mentre l’allenatore guidava la sua squadra sul campo di Castel Volturno. Ecco cosa è successo alla giovane donna.

Lutto in casa Napoli: è morta Francesca Gattuso, sorella dell’allenatore azzurro. Aveva solo 37 anni. Il mister ha appreso la tragica notizia stamattina, mentre era sul campo di Castel Volturno a guidare la sessione di allenamento dei suoi giocatori.

Gattuso, terribile lutto per il tecnico del Napoli

Ma la donna era ormai ricoverata da tempo all’ospedale di Varese. Precisamente dallo scorso 3 febbraio, giorno in cui avvertì un malore mentre il fratello era impegnato a Genova per Sampdoria-Napoli di campionato.

Una gara felicemente conclusa con un rocambolesco 2-4 per i campani, ma senza conferenza stampa di rito nel post-partita per l’allenatore calabrese. Perché il mister, avvertito dalla moglie subito dopo il triplice fischio, si recò immediatamente in Lombardia per accertarsi delle condizioni.

Da quel giorno, tuttavia, la donna non si è mai più ripresa ed ha anzi iniziato un lungo e doloroso calvario terminato purtroppo quest’oggi. L’ha portata via una gravissima forma di diabete che ha portato svariate complicazioni, con la donna finita anche in coma in questo periodo.

Una notizia terribile per Gattuso, entusiasta di ritornare finalmente in campo con la sua squadra dopo il via libera ufficiale del Governo. Il mister, purtroppo, non avrà nemmeno troppo per defilarsi. Settimana prossima, infatti, c’è già un decisivo Inter-Napoli di Coppa Italia. Sarà costretto ad andare avanti col cuore a pezzi.