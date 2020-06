A Detto Fatto, Giulia Salemi è costretta a scegliere tra Cristiano Ronaldo e la torta caprese. La sua risposta lascia di stucco

Giulia Salemi, modella diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello VIP, è stata ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto. Nota influencer, conta più di un milione di follower su Instagram, era in diretta Skype per spiegare il contouring ai telespettatori.

“Il contouring è una tecnica di makeup”, spiega la Salemi che ultimamente ha pubblicato un libro: “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato”. Proprio in relazione a questo, la Salemi spiega che oltre al makeup ed il mondo della moda, il cioccolato – ed i dolci in generale – è una sua grande passione.

Giulia Salemi: Cristiano Ronaldo o la torta caprese?

Proprio per la sua grande passione per i dolci, come un po’ tutti, Bianca Guaccero le pone una domanda: “Se agli uomini preferisci al cioccolato, tra Cristiano Ronaldo e la torta caprese, chi preferiresti?”. L’ex concorrente del GF VIP, sorridendo ha risposto: “Certo, Cristiano Ronaldo è un gran figo, ma anche impegnato. Non sono quel tipo di donna che insegue uomini già impegnati, quindi dico la torta caprese”.

Giulia Salemi, è reduce dalla storia d’amore finita male con Francesco Monte, modello ed ex gieffino che pare l’abbia tradita. Oltretutto, Giulia Salemi, nel libro da poco pubblicato afferma di essere stata picchiata da un suo ex fidanzato, due anni fa. In diretta a Detto Fatto ha voluto lanciare un messaggio a tutte: “Denunciate, non abbiate paura”.