Coronavirus sparito? Assolutamente no. Lo evidenzia a gran voce Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, dopo le dichiarazioni a sorpresa del dottor Alberto Zangrillo. Il primario del San Raffaele ha dichiarato: “Clinicamente non esiste più, qualcuno terrorizza la gente”.

“Il coronavirus, clinicamente, non esiste più”. Anche Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute, prende posizione sulle dichiarazioni sproporzionate pronunciate dal dottor Alberto Zangrillo, primario della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Coronavirus sparito? Sottosegretario salute smentisce

“E’ un messaggio sbagliato questo, che rischia di confondere gli italiani”, riferisce la politica. Ma Zangrillo, in realtà, non è l’unico nella comunità scientifica a sostenere tale tesi. “Sono diversi gli esperti che abbracciano tale tesi – riferisce in effetti Zampa -, ma se la situazione è nettamente migliorata è innanzitutto grazie al lokcdown e alle misure immediate prese del governo”.

Ma non ci sarebbero prove concrete di tale tesi. “E finché non ci saranno – aggiunge il sottosegretario – evidenze scientifiche della scomparsa del virus di cui saremmo felici, invito gli esperti a non confondere gli italiani inducendo anche a un comportamento sbagliato”.

Zampa, dunque, si allinea col professor Franco Locatelli che anche ha preso assolutamente le distanze da certe dichiarazioni fuorvianti. “Sono sconcertato”, ha riferito il presidente del Consiglio Superiore di Sanità. “Basta guardare al numero di nuovi casi che emergono ogni giorno per avere la dimostrazione che il virus in Italia sia tutt’altro che svanito”, ha aggiunto.

