Coronavirus, le 10 spiagge europee più sicure: nessuna in Italia. Si va dalla Grecia alla Lettonia, ma neanche una appartiene al nostro Paese

Siamo quasi arrivati all’inizio dell’estate e dopo i disastri della pandemia potremo finalmente regalarci qualche attimo di relax con parenti e amici. Non sarà però semplicissimo quest’anno decidere la meta delle nostre vacanze. Andare al mare può non essere sicuro in alcuni posti. Ecco quindi che la piattaforma “European Best Destinations” ha fornito una classifica delle 10 spiagge più sicure d’Europa.

I luoghi sono stati selezionati sulla base di vari criteri come un basso numero di persone infettate dal coronavirus, la dimensione delle spiagge e il numero di metri quadrati disponibili per ogni persona sull’arenile.

Queste destinazioni sono state scelte anche grazie alle strutture che offrono per la permanenza in piena sicurezza. Dalle ville private, agli appartamenti turistici, passando per gli hotel di piccole o medie dimensioni con una specifica carta sanitaria per i viaggiatori.

Queste posti si trovano anche vicino a ospedali che non sono mai stati sovraffollati durante la crisi con una media di letti ospedalieri per abitante superiore alla media europea.

Scorrendo la lista però notiamo che non figura l’Italia. Si passa dalle spiagge greche a quelle portoghesi, passando persino per Polonia e Lettonia. Un bell’affronto nei confronti del nostro Paese e una mazzata per il nostro turismo.

Coronavirus, le 10 spiagge europee più sicure: nessuna in Italia

Ecco la lista delle 10 spiagge più sicure individuate in giro per l’Europa. Alcune sono davvero sconosciute.

1. La spiaggia di Monolithi a Preveza in Grecia

2. Comporta, Alentejo – Portogallo

3. Hel Peninsula – Polonia

4. Spiaggia di Porto Santo, Isola di Madeira – Portogallo

5. Spiaggia di Halikounas, Corfù – Grecia

6. Spiaggia di Ghajn Tuffieha , Riviera bay beach – Malta

7. Meia Praia, Lagos – Algarve – Portogallo

8. Spiaggia di Jurmala, Lettonia

9. Spiaggia di Nida – Lituania

10. Spiaggia di Binz- Isola di Rügen – Germania

Di sicuro non saranno le più belle, perchè almeno in quella classifica saremmo sicuramente presenti, ma a quanto pare sono le più sicure per la prossima estate.

