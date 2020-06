Caso George Floyd, nuove proteste negli USA: morte 2 persone a Chicago. Altri 4 agenti di polizia hanno subito ferite d’arma da fuoco durante le manifestazioni a St. Louis. Paura anche alla Casa Bianca

Non si placano le proteste negli Usa per la morte di George Floyd. Da Minneapolis gli scontri si sono spostati in gran parte del territorio nazionale, arrivando a minacciare persino la sicurezza della Casa Bianca.

Tra le città più colpite dalle manifestazioni c’è St. Louis, dove quattro agenti sono rimasti feriti per colpi di arma da fuoco.

I poliziotti sono stati ricoverati in ospedale e non sono in pericolo di vita, secondo quanto comunicato dallo stesso dipartimento.

Più grave invece il bilancio in un sobborgo di Chicago, dove due persone sono state uccise durante i disordini scoppiati per il caso Floyd.

La stampa locale fa sapere che più di 60 persone sono state arrestate per disordini e che la situazione non è ancora del tutto sotto controllo.

We have had 4 officers struck by gunfire tonight. All have been transported to an area hospital. All are conscious and breathing. Their injuries are believed to be non-life threatening.

Officers are still taking gunfire downtown & we will share more info as it available. pic.twitter.com/Cwypi5EorP

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) June 2, 2020