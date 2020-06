“Il coronavirus sta scomparendo, il professor Alberto Zangrillo ha ragione e lo dimostrano i dati anche in Veneto”. Lo ha riferito Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

“Il virus si sta indebolendo, Alberto Zangrillo ha ragione”. Lo ha riferito quest’oggi Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Il governatore ha quindi dato pieno appoggio alle parole del primario della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, anche se il medico ha poi rettificato il concetto.

Zaia sicuro: “Il coronavirus sta scomparendo”

Come riferisce il politico, ci sarebbero dei dati tangibili che confermerebbero tali teorie: “In Veneto, per esempio, l’incidenza del contagio è sotto lo 0.6. La verità è che il virus sta crollando, forse per fattori climatici o altro, ma ovviamente non dobbiamo abbassare la guardia. I dati però dicono che il virus sta man mano scomparendo”.

Fondamentale – evidenzia il politico – è stato il recente lockdown totale, il quale ha permesso di flettere la curva epidemiologica e non permettere al Covid-19 di dilagare come sarebbe successo altrimenti: “La recente chiusura ci ha permesso di fare ritrovare il virus solo, senza più ospiti da colonizzare. Il lockdown ha avuto eccome i suoi effetti”.

Così la luce in fondo al tunnel si intravede anche nel territorio veneto particolarmente colpito dalla pandemia: “Ma adesso – ripete fiero Zaia – l’incide di contagio è sceso sotto lo 0,6 per mille, io che significa che se avessimo una piazza con 1.000 persone, potremmo non averne neanche una contagiata”.

Zaia a STASERA ITALIA sul futuro del Veneto dopo l'emergenza 🔴🔴🔴 Vi ripropongo la mia intervista a tutto campo a "Stasera Italia" su Rete4. Se vi va, lasciatemi un vostro commento. 🔴🔴🔴 Pubblicato da Luca Zaia su Lunedì 1 giugno 2020

