Whatsapp: sono sempre più numerosi gli utenti che hanno deciso di disabilitare l’account. Ci sono delle motivazioni ben precise dietro questa scelta.

Whatsapp può essere definito un vero e proprio colosso della messaggistica. L’app è infatti tra le più scaricate e utilizzate per tenersi in contatto con il mondo. Eppure, come riporta Tecno Android, nell’ultimo periodo, sono sempre più numerosi gli utenti che hanno preso la drastica decisione di chiudere, in maniera definitiva, l’account.

Seppur, nel periodo caratterizzato dal lockdown, Whatsapp si sia confermato come mezzo efficacissimo per mantenere i rapporti con gli amici e con i propri cari, mediante l’utilizzo di chiamate e video-chiamate, molti utenti hanno deciso di abbandonare l’app. Il motivo? Le numerose truffe che continuano a circolare nelle varie chat.

Leggi anche >>> WhatsApp, possibile il ritorno a pagamento: scoperto il motivo

Whatsapp: sempre più utenti chiudono l’account

Come riporta Tecno Android, alle spalle della drastica decisione degli utenti, si cela una motivazione ben precisa. Infatti, seppur l’applicazione stia lavorando costantemente in questa direzione, le numerose truffe continuano a circolare nelle varie chat. In base a quanto si apprende, molti clienti spesso finiscono addirittura per perderci dei soldi o, magari, i dati personali.

A tal proposito, molti utenti hanno detto basta: la decisione è stata quella di chiudere, spesso in maniera definitiva, l’account. Ci si chiede, a questo punto, quale sia la destinazione di tutti quegli utenti che hanno deciso di chiudere l’account.

Come riporta Tecno Android, tutti quei clienti che hanno chiuso l’account hanno deciso di spostarsi verso l’altro colosso della messaggistica, seppur con meno download rispetto a Whatsapp. Il riferimento è a Telegram. Molti dei clienti delusi da Whatsapp hanno infatti deciso di passare a Telegram perché, in base a quanto leggiamo, su quest’ultima non ci sarebbero truffe. Inoltre, su Telegram, i clienti hanno trovato molte funzioni utili e in continuo aggiornamento.

Potrebbe interessarti anche: Whatsapp, spunta la truffa del codice di verifica: di cosa si tratta

F.A.