WhatsApp si tinge di nero, il suo logo cambia colore: ecco perché

Il famosissimo social, dal logo verde speranza, si tinge di un cupo nero. WhatsApp, applicazione di messaggistica famosa in tutto il mondo, poche ore fa ha aggiornato la sua immagine profilo sui social. Molte persone si sono chieste il perché del gesto, ma la risposta è ben presto arrivata.

Non si tratta di una conferma dalla stessa piattaforma, ma da un’intuizione piuttosto ovvia arrivata da tutti. In particolari i commenti sono piuttosto chiari: “Quello che è successo in America è una lezione che dovrebbero imparare in tutti gli altri paesi. I messaggi stanno arrivando ampiamente. Dobbiamo combattere continuamente contro il razzismo e la discriminazione”.

WhatsApp, logo nero: solidarietà per George Floyd

George Floyd, e tutto quanto sta accadendo in queste ore, è il motivo per cui WhatsApp ha voluto tingersi di nero. Un gesto solidale dovuto, che ha piacevolmente sorpreso i fan dell’applicazione di messaggistica istantanea.

In questi giorni in tanti stanno dando il loro messaggio di solidarietà verso George, dai VIP, ai social networks per finire alle manifestazioni in piazza. “Nessuno nasce odiando un’altra persona a causa del colore della sua pelle, del suo passato o della sua religione. Le persone imparano ad odiare, e se possono imparare ad odiare, possono essere insegnati ad amare, perché l’amore arriva più naturalmente al cuore umano che al suo contrario”. Questo uno dei commenti nel post dedicato su Facebook.