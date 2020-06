Ora è ufficiale: lo Zar Ivan Zaytsev lascia Modena e l’Italia, per accasarsi al team russo di volley Kuzbass Kemerovo in prestito

Era nell’aria già da diverso tempo, ma ora è ufficiale: Ivan Zaytsev lascia il campionato italiano di volley per trasferirsi in Russia, e più precisamente al Kuzbass Kemerovo. Non si tratta però di un addio definitivo al Leo Shoes Modena. L’accordo raggiunte tra le due squadre vede infatti un prestito annuale, con ritorno dello Zar in patria nella stagione 2021/22.

La notizia ha sconvolto tutti i fan del volley e dell’opposto della Nazionale Italiana. Migliaia di persone si sono riversate sui social per commentare l’ufficialità dell’accordo, dimostrando il loro disappunto per la decisione presa. Lo stesso Ivan Zaytsev, con un post sul suo profilo Instagram, ha voluto dedicare un bellissimo messaggio ai suoi tifosi, con la promessa che “non si tratta di un addio, ma di un arrivederci“.

Volley, Zaytsev ai tifosi: “Ci rivedremo presto”

L’ufficialità dell’addio di Ivan Zaytsev alla Leo Shoes Modena, sebbene fosse nell’aria già da diverso tempo, ha sconvolto migliaia di tifosi in tutta Italia. Lo Zar ha prontamente comunicato l’ufficialità della notizia, riservando un meraviglioso messaggio ai suoi ormai ex tifosi. “Cara Modena, guardami negli occhi: vedrai lo sguardo di chi ha trovato finalmente casa” scrive Zaytsev: “Vedrai la gioia per questi anni e la mia anima che resterà per sempre legata a te“.

Grande protagonista anche con la Nazionale Italiana di volley, Zaytsev si è legato in modo particolare ai colori di Modena. “Non vedo l’ora di tornare, tu sei la mia stella polare” concludendo con una promessa: “Non vi preoccupate, ci rivedremo presto“. Il prestito annuale che lo vedrà vestire la casacca del Kuzbass Keremoro gli permetterà un ritorno in patria già dalla stagione 2021/22.

