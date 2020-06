Ci apprestiamo a vivere la stagione delle vacanze, ma attenzione all’aumento dei prezzi. Infatti si riparte con un rincaro in tutti i settori.

L’Italia è pronta a riaprire anche per le vacanze, ma occhio al rincaro prezzi. Infatti quest anno, una vacanza di dieci giorni potrebbe costare il 20% in più rispetto all’anno scorso. Così secondo gli esperti si passerà da una spesa di 736 euro a 883 euro. I rincari, ovviamente, riguarderanno tutti i settori, dal caffè al bar fino al parrucchiere. Infatti a pesare c’è proprio il lockdown, che ha visto chiuse tutte le attività per quasi due mesi.

Avrmo infatti un rincaro del 9% per la ristorazione, dell’8% delle strutture ricettive, del 12% per il trasporto con traghetti e navi ed addirittura del ben 15% se pensiamo al trasporto aereo. I seguenti dati sono stati eleborati dal Codacons, che ha analizzato i prezzi delle varie attività in vista della stagione estiva. Ovviamente a far aumentare i costi, ci pensano anche le spese di sanificazione, oltre che quelle riguardano glia ccorgimenti per il distanziamento sociale.

Vacanze, prezzi in aumento in ogni settore: pesa il lockdown

Così se abbiamo in testa di andare in vacanza, dovremo avere a che fare anche con il caro prezzi oltre che con il Coronavirus. Nonostante l’aumento dei prezzi, però si è registrato anche un aumento di richiesta di affitto di case con piscina. Infatti secondo il sito Casa.it, sono quadruplicate le richieste per case con pisicina in Sicilia, Liguria e Toscana. Ma non solo, infatti in molti stanno pensando ad una vacanza in montagna, con maggiore richiesta di case in Valtellina (+234%), Bormio (+157%) o Cernobbio (+71%).

L’aumento dei prezzi non riguarderà solo chi va in vacanza, ma anche chi rimane in città. Negli ultimi giorni, infatti, si è assistito a tantissime polemiche sull’aumento dei prezzi di parrucchieri ed estetisti. In merito, Confartigianato ha chiesto agli esercenti di non aumentare le tariffe per recuperare quanto perso nel lockdown. Con una nota l’associazione ha affermato: “Consolidate la fidelizzazione dei clienti“.

Da affrontare c’è anche il carovita per i beni di prima necessità. Infatti sono stati registrati aumenti del 12,8% per la frutta fresca, del 5% per i vegetali. Aumenta anche il prezzo delle patate del 4,4%, quello per i pasti pronti del 3,1% ed infine dei prodotti della casa di circa il 3.4%. In rialzo anche i prezzi di computer, stampanti, telefonia ossia tutti gli strumenti utili per lo smart working. Così l’Italia è riaprtita, ma bisognerà trovare il prima possibile una tregua per quanto riguarda i costi della vita.

L.P.

