Donald Trump chiede ai governatori di essere più forti e non farsi schiacciare dalle proteste di questi giorni scatenate dalla morte di George Floyd

In questi giorni, dopo la morte di George Floyd che è stato soffocato da un poliziotto, l’America è finita in un polverone inimmaginabile. Diverse sono le città degli stati che sono state prese di mira dai manifestanti che stanno mettendo a dura prova la gestione dell’ordine da parte dei poliziotti. Dagli Usa arrivano di continuo video alquanto preoccupanti, che mostrano una situazione in piena balìa delle onde.

Secondo quanto riportato dal New York Times, il presidente Donald Trump avrebbe chiesto ai governatori, nel corso di una video conferenza, di essere più duri e domare le proteste. “Dovete dominare, se non lo fate sprecate il tempo e sarete travolti. Passerete come degli idioti”, tuona. Inoltre, ad alcuni, avrebbe palesemente detto che sono dei deboli. L’idea di Trump è quella di incarcerare per lungo tempo tutti i protestanti che riescono a non sfuggire alle manette.

LEGGI ANCHE—> Morte Floyd, altre tre vittime negli Usa nelle ultime 24 ore: i dettagli

Trump, la portavoce fa chiarezza sulle parole del presidente

Le parole del presidente hanno subito fatto il giro del mondo ed indignato milioni di persone. Per questo motivo la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, ha voluto fare chiarezza: “Quello che il presidente ha detto è che vuole dominare le strade con l’ausilio della Guardia Nazionale e la presenza della polizia. Quando ha usato la parola ‘dominare’ – spiega – si riferiva alle strade ed al bisogno di riportare la pace”.

LEGGI ANCHE—> John Cusack picchiato durante le proteste a Chicago – VIDEO