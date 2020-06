A Trieste circa 60 migranti sono stati rintracciati dalla Polizia di Frontiera sull’altopiano del Carso: trasportati nelle strutture di accoglienza

Un gruppo di circa sessanta migranti sono stati individuati questa mattina dagli agenti della Polizia di Frontiera nei pressi di San Dorligo della Valle, in provincia di Trieste. I migranti, tutti uomini e di nazionalità afghana, tra cui anche dei minorenni, stavano attraversando il confine con la Slovenia e sono stati fermati sull’altopiano del Carso. Le persone sono state soccorse e prese in carico dalla stessa Polizia di Frontiera e dalla Polmare, che le hanno poi trasferite a Fernetti. Qui so sono state sottoposte ai controlli sanitari e al fotosegnalamento. Dai controlli effettuati dal 118 è emerso che i migranti sono tutti in un buono stato di salute. In seguito sono stati trasferiti nei centri di accoglienza individuati dalla Prefettura, dove dovranno trascorrere il periodo di quarantena imposto dalle norme anti Covid-19.

Trieste, 60 migranti afghani al confine: si riapre la rotta balcanica

Proseguono, dunque, gli arrivi in Italia attraverso la rotta balcanica. Anche nello scorso fine settimana sono stati rintracciati dei migranti provenienti dalla Slovenia e della Croazia, originari soprattutto dall’Afghanistan e dal Pakistan. Questa mattina un altro gruppo più sostanzioso, composto da una sessantina di persone, sono state individuate sull’altopiano carsico. Dopo averne constatato le buone condizioni di salute, sono stati trasferiti nelle strutture di accoglienza. Ma alcuni sindaci, tra cui quelli di Trieste, Gorizia e Tarvisio, hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio e al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. La preoccupazione dei comuni è quella della mancanza di strutture adeguate per far trascorrere il periodo di quarantena ai migranti.

