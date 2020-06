Il Raggruppamento Cites dei Carabinieri ha trovato una pericolosa tartaruga azzannatrice sulle rive del Tevere, nei pressi di Monterotondo

Momenti di grande spavento per i cittadini di Monterotondo, nell’area metropolitana di Roma. Il Raggruppamento Cites dei Carabinieri ha trovato sulle rive del Tevere una pericolosa tartaruga azzannatrice di grandi dimensioni. La testuggine è stata affidata ad un centro per la detenzione degli animali pericolosi.

Questo animale può diventare molto pericoloso se a contatto con esseri umani. Essendo carnivoro, potrebbe individuare nell’uomo una possibile preda. Considerato da sempre ai vertici della catena alimentare, è capace di azzannare (da qui deriva il nome) con un semplice scatto. Resta ora da capire come sia arrivato sulle rive del Tevere. L’ipotesi più annoverata è che qualcuno l’abbia abbandonato dopo averlo cresciuto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, crollo di un solaio di un’abitazione: due operai morti

Tartaruga azzannatrice a Roma, non è la prima volta: l’episodio del 2012

Una pericolosissima tartaruga azzannatrice sulle rive del Tevere, nei pressi dell’area metropolitana di Monterotondo, a Roma. La presenza della testuggine, poi presa e portata in un centro dal Raggruppamento Cites dei Carabinieri, ha dell’incredibile. Ma non si tratta di un unicum. Già in passato, un esemplare così pericoloso si era fatto vivo proprio a Roma.

Si parla del 2012, quando un animale molto simile venne trovato all’interno di una bacinella nel parco “Peter Pan” di Fidene. Anche in quel caso, ci pensò poi il raggruppamento Cites dell’allora Corpo Forestale a portarla in un posto più sicuro e lontano dalla comunità.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Roma, il Colosseo riapre dopo 84 giorni: “Torna un simbolo dell’Italia”