Stop concerti, Al Bano non ci sta. “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare così, non riuscirei ad andare avanti di sola pensione”. Ma il valore di quest’ultima fa indispettire l’opinione pubblica.

Al Bano protesta contro lo stop dei concerti causa emergenza coronavirus. “Se le cose continuassero malauguratamente ad andare male e un giorno dovessi vivere di sola pensione, non me la passerei tanto bene”, ha infatti raccontato il cantante al settimanale Diva e Donna.

Stop concerti, le proteste di Al Bano

Il 77enne recrimina i mancati e la cancellazione degli eventi in programma. Un accusa anche legittima malgrado il benessere di base, se non fosse per il concetto aggiunto poco dopo: “La mia pensione ammonta a 1.470 euro al mese e fino a qualche mese fa era soltanto di 1.370. Dunque se le cose andassero avanti così, forse riuscirei ad andare avanti appena un anno”.

Dichiarazioni, queste, che hanno indispettito non poco l’opinione pubblica considerando che i comuni mortali sono abituati a tali cifre o spesso anche molto di meno. Ma Al Bano non ne fa solo un discorso di sopravvivenza, ma anche di business vero e proprio: “Con gli incassi dei miei concerti – racconta – io finanzio i miei vigneti, la mia azienda vinicola, l’albergo, il ristorante e pago gli stipendi dei miei 50 dipendenti adesso ho solo uscite e nessuna entrata, a parte quella, che non ripiena certo le spese, relativa al mio vino”

Nemmeno la modalità di ripresa programma dal Governo soddisfa il cantante. Si va infatti verso la riapertura con al massimo 200 persone consentite in una struttura chiusa e 1.000 all’aperto: “Sono in attesa di vedere cosa succederà il 15 giugno – riferisce Al Bano -, ma mi sembrano regole inapplicabili nei miei concerti vengono normalmente circa diecimila spettatori, con un massimo di mille non riuscirei a coprire neanche le spese per i tecnici”.