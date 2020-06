Grave incidente: crollo in un quartiere di Napoli: ci sono due morti e due feriti

A Napoli si è verificato il crollo presumibilmente di un solaio o una parete di un’abitazione in ristrutturazione. Tutto è accaduto tra via Archimede e via Montagna Spaccata, a Pianura, un quartiere di Napoli. Prontamente sono intervenuti sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno dovuto scavare sotto le macerie per verificare la presenza di vittime.

La spiacevole sorpresa è arrivata quando sono stati rinvenuti due cadaveri di due uomini: erano operai della ditta che si stava occupando della ristrutturazione dell’abitazione. Altri due operai coinvolti, ma per fortuna feriti lievemente. Intanto sono sopraggiunti anche uomini della Polizia Municipale per regolamentare il traffico.

Napoli, crollo di un’abitazione: la situazione

🔴 #Napoli, due operai travolti da uno smottamento di terra dopo il crollo alle 12:30 di un muro di contenimento in via Caianiello, periferia Ovest della città. Intervento in corso dei #vigilidelfuoco con un piccolo escavatore per raggiungere gli operai sepolti [#1giugno 14:15] pic.twitter.com/3Kja4izZ75 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf)

I Vigili del Fuoco, in costante aggiornamento tramite il loro account Twitter, sono ancora a lavoro per capire se ci sono ulteriori vittime dopo il ritrovamento di due uomini sepolti dallo smottamento di terreno in via Caianiello.