Il mondo del teatro giovanile piange oggi la scomparsa dello scrittore e scenografo Tinin Mantegazza. Aveva inventato il pupazzo Dodò dell’Albero Azzurro.

Morto, all’età di 89 anni, lo scrittore e scenografo Tinin Mantegazza. Come riporta Repubblica, lo scenografo era stato ricoverato, a causa di un malore, all’ospedale Bufalini di Cesena. Lo storico scenografo, attivo principalmente nel teatro per ragazzi, era divenuto celebre per aver dato vita al personaggio Dodò dell’Albero Azzurro.

Come leggiamo dalla fonte, lo scenografo, di origini milanesi, si era trasferito negli anni Novanta nella costa Romagnola. Il suo contributo come scrittore, scenografo e pittore, si è manifestato principalmente nel mondo dei più piccoli. Infatti Mantegazza scrisse numerosi libri di letteratura per l’infanzia. Lo scrittore è anche ricordato come l’inventore delle “telefiabe”.

Morto Tinin Mantegazza: addio all’inventore di Dodò

Lo scrittore e scenografo, nonché pittore, è diventato particolarmente celebre dopo la creazione del suo personaggio più famoso: Dodò. Il simpatico uccello creato e disegato da Mantegazza è protagonista, da moltissimi anni, della trasmissione televisiva L’Albero Azzurro che, come ricorda Repubblica, festeggia proprio quest’anno 30 anni.

Come leggiamo dalla fonte, proprio lo scorso anno, il comune di Bagnacavallo, a Ravenna, aveva dedicato allo scrittore una bellissima mostra, denominata “Le sette vite di un creativo irriverente”. Questa mostra ha voluto elogiare la bellissima e longeva carriera di Tinin Mantegazza, uomo che ha segnato la cultura italiana a partire dal secondo dopoguerra. Il suo contributo, soprattutto nel mondo della letteratura d’infanzia, è stato preziosissimo e oggi, tutto il mondo della cultura piange la scomparsa di un grande artista.

