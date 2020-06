Anche il Goat del basket ha detto la sua sulla morte di George Floyd. Con un comunicato, Michael Jordan ha affermato: “Ne abbiamo abbastanza”.

Il caso di George Floyd ha colpito al cuore anche Michael Jordan. L leggenda del basket durante la carriera è sempre stato attento alle questioni sociali anche se ha cercato di non pronunciarsi più di tanto. Celebre è la sua frase: “Anche i repubblicani comprano le sneaker“. Jordan perl stavolta scende in campo pubblicamente, con un comunicato duro e crudo sulla morte di George Floyd.

Infatti a pochi giorni dalla morte del ragazzo di Minneapolis, sui propri siti e profili Jordan ha dichiarato: “Mi sento molto triste ma anche decisamente arrabbiato, e sono con coloro che stanno protestando contro il razzismo insensato che c’è nel nostro Paese nei confronti della gente di colore. Ora ne abbiamo abbastanza“.

Una presa di posizione inedita quella di Jordan, che stavolta è disposto a dire la sua, per provare ad eliminare la piaga sociale del razzismo e della “police brutality“.

Michael Jordan sul caso Floyd: il campione lancia un messaggio sui social

Lo storico numero 23 dei Chicago Bulls ed oggi presidente degli Charlotte Hornets, ha continuato su Twitter: “Non ho risposte da dare, ma le nostre voci, tutte insieme, sono forti e non si lasciano dividere. Dobbiamo ascoltarci a vicenda, mostrare compassione e non voltare mai le spalle di fronte alla violenza senza senso“.

Jordan ha così pubblicato un messaggio ricco di emozioni. Nel suo comunicato possiamo leggere anche: “Le nostre voci insieme devono mettere pressione ai nostri leader affinché cambino le leggi, oppure dobbiamo usare il nostro voto per provocare il cambiamento del sistema. Ognuno di noi deve essere parte della soluzione e lavorare per assicurare giustizia. Il mio cuore è con la famiglia di George e con tutti gli altri che hanno perso la vita per atti di razzismo brutali e senza senso“.

Le parole del Goat della pallacanestro non sono le uniche che arrivano dal mondo NBA. Infatti sono scesi in campo anche campioni come LeBron James, da sempre attivo nel social, e Stephen Jackson. L’ex campione NBA con i San Antonio Spurs, era amico di Floyd, visto che insieme erano cresciuti in Texas. Jackson durante una conferenza stampa, visibilmente emozionato ha affermato: “Hanno ucciso mio fratello“.

Ma la protesta è arrivata anche nel mondo del calcio. Infatti Marcus Thuram, figlio di Lilian, ha esultato inginocchiandosi in onore del ragazzo di Minnesota. Mentre invece Jadon Sancho, dopo un gol ha esultato mostrando una maglia con la scritta: “Justice for George Floyd”.

L.P.

Per altre notizie sul mondo dello Sport, CLICCA QUI !