Durqqante questo lunedì avremo un discreto miglioramento delle condizioni meteo sulla penisola, ma occhio perchè da mercoledì potrebbe arrivare una nuova perturbazione. Insomma in questi primi due giorni di giugno avremo un pò di calma, prima di un nuovo flusso ciclonico pronto ad abbattersi sulla penisola. Con il ritorno in azione delle correnti fredde, torneranno i temporali e le grandinate su gran parte della penisola ed inoltre scenderanno ulteriormente le temperature.

Insomma l’Italia non sembra ancora pronta ad accogliere l’estate, con il meteo che di certo non aiuta il cambiamento di stagione. Infatti l’inizio del nuovo mese sarà caratterizzato dagli ultimi refoli di aria più fresca ed instabile in discesa dai Balcani. Così già in questo lunedì, se su gran parte della penisola assisteremo a miglioramenti con ampie schiarite avremo comunque piogge e temporali residui che colpiranno la Calabria. Mentre invece migliora decisamente durante la giornata di domani. Infatti il sole riscalderà il 2 giugno, la giornata della festa della Repubblica. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sulla penisola.

Meteo, in attesa della nuova perturbazione: residui temporali in Calabria

Come detto in precedenza, il meteo nella giornata di oggi farà registrare un discreto miglioramento su gran parte delle regioni. Solamente in Calabria continueranno ad esserci residue precipitazioni, che bagneranno tutta la regioni sia sul versante tirrenico che su quello ionico. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una mattina segnata da un tempo soleggiato su tutte le regioni. Con l’evolversi della giornata aumenteranno le nuvole sui settori montuosi, specie prealpini, ma non si registreranno alcun tipo di precipitazioni. Le temperature faranno registrare un nuovo miglioramento, con massime che andranno dai 24 ai 28 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia avremo ampie schiarite specialmente sul settore tirrennico. Mentre invece, nel corso della giornata aumenteranno le nuvolosità sul versante adriatico, specialmente su Marche e Abruzzo, ma non si registreranno piogge. Temperature in live rialzo, con massime che toccheranno i 28 gradi sulle regioni tirreniche.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione più complessa. Infatti su gran parte delle regioni avremo un tempo nuvoloso. Mentre invece in Calabria avremo una giornata caratterizzata da piogge su tutta la regione. Così qui le temeprature rimarranno stabili, con massime dai 20 ai 24 gradi.

