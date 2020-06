A poche settimane dall’inizio della Maturità 2020, c’è ancora parecchio caos intorno alla nomina dei presidenti di commissione

Nonostante l’anno scolastico parecchio travagliato a causa dell’emergenza Coronavirus, gli studenti del quinto anno di scuola superiore affronteranno la maturità 2020 tra qualche settimana. Gli esami siano ormai alle porte, ma ci sono ancora parecchi dubbi relativi alle nomine dei presidenti di commissione.

Secondo quanto denunciato dalla Cisl Scuola, infatti, in diverse regioni mancano ancora i presidenti. Si parla di circa 1500 posti vacanti, di cui 700 solamente in Lombardia. Ai microfoni di Adnkronos, la segretaria della Cisl Scuola Maddalena Gissi ha lanciato l’allarme. “Molti docenti non danno disponibilità per timore” spiega Gissi: “In certi contesti, sarebbe giusto considerare la possibilità di svolgere gli esami online”

Maturità 2020, allarme docenti: “Manca il 10% dei presidenti totali”

La maturità 2020 è alle porte, ma ancora non sono del tutto chiare le commissioni d’esame per diverse classi d’Italia. In particolare, in Lombardia mancano oltre 700 presidenti, ma anche Lazio, Toscana, Veneto e Piemonte sono parecchio nel caos. Oltre all’allarme lanciato dalla segretaria della Cisl ad Adnkronos, ha denunciato l’accaduto anche il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi. “Manca all’incirca il 10% delle nomine presidenti di commissione, bisogna intervenire urgentemente” ha dichiarato Antonello Giannelli.

Nel corso di una videoconferenza con il Ministero dell’Istruzione, poi, l’Associazione Nazionale Presidi ha ribadito ulteriormente la gravità della situazione. “Gli studenti devono godere del diritto costituzionale di essere esaminati da una commissione completa” hanno dichiarato i rappresentanti dell’ANP. I prossimi giorni saranno decisivi in questo senso. Con la maturità 2020 che partirà tra poco meno di tre settimane, migliaia di maturandi di tutta Italia ancora non sanno chi sarà ad esaminarli.

