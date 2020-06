Incidente Lucca, scontro tra scooter e moto: ci sono tre morti. L’incidente è avvenuto sulla via Pesciatina a Lunata

Un terribile incidente è avvenuto nel lucchese intorno alle 14,30, esattamente sulla via Pesciatina a Lunata. Uno scooter di grandi dimensioni e una moto si sono scontrati frontalmente non lasciando scampo a nessuno dei passeggeri. Tre uomini sono morti sul colpo prima ancora che i soccorsi del 118 potessero trasportarli in ospedale con l’ambulanza.

L’urto è stato talmente forte da scaraventarli a diversi metri di distanza l’uno dall’altro.

La moto, una BMW 1200 era guidata da un 38enne che proveniva da Lucca in direzione del capannorese, secondo le prime ricostruzioni viaggiava a velocità piuttosto sostenuta.

Due ragazzi tra i 14 e i 18 anni erano in sella allo scooterone e sono stati travolti dalla moto davanti ad una sede della Bnl e di altre attività. I due sono stati catapultati a un centinaio di metri di distanza dopo lo scontro frontale.

Lo scenario ricostruito dagli operatori della Croce Verde di Lucca e dei carabinieri di Capannori è stato agghiacciante.

A testimoniarlo anche alcuni abitanti e lavoratori della zona che hanno dichiarato di aver sentito “un colpo fortissimo provenire dalla strada”.

La polizia e i carabinieri di Capannori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

