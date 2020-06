Ecuador, attacco alla sede Tv di Teleamazonas: la situazione. L’attentato è avvenuto nella città di Guayaquil da parte di sconosciuti. Non ci sarebbero state delle vittime

Un’ordigno posizionato vicino alla porta di accesso in vetro, ha distrutto l’ingresso della sede Tv di Teleamazonas a Guayaquil, in Ecuador. Il fatto è avvenuto durante la prima mattina di domenica (ora locale). Secondo la testimonianza della guardia privata dell’azienda, è stata avvertita una detonazione alle 5:13 nell’edificio situato in cima al Cerro de El Carmen. Il generale Víctor Arus, capo della zona 8 della polizia nazionale ecuadoregna, ha indicato che i video sulla sicurezza stanno indagando su chi possa aver posizionato il dispositivo esplosivo. La guardia era in un’altra zona, quindi non sono stati segnalati feriti.

L’unità degli artificieri ha escluso sul posto la presenza di altri ordigni. Secondo le prime versioni della polizia, sarebbe stato utilizzato un candelotto di dinamite per l’attentato.

Ecuador, attacco alla sede Tv di Teleamazonas: la situazione

L’atto compiuto da sconosciuti, potrebbe essere frutto di alcune bande criminali al fine di spaventare Teleamazonas, da sempre in prima linea per la lotta alla corruzione in Ecuador.

In un comunicato l’emittente ha garantito che continuerà “ad informare e ad indagare gli atti di corruzione che avvengono nel Paese”.

A metà maggio la Tv nazionale aveva realizzato diverse inchieste in grado di smascherare un giro di riciclaggio di oltre 1,5 milioni di dollari.

Intanto a Guayaquil la Procura ha aperto un’inchiesta, sperando di ottenere maggiori informazioni sull’accaduto grazie alle registrazioni delle telecamere di sicurezza della zona.

Mantenemos nuestro compromiso de informar al Ecuador pic.twitter.com/OqwKyzY8h1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) May 31, 2020

