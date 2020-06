Su Twitter spopola l’hashtag #DCblackout. Nella capitale americana infatti sono in corso da diverse ore scontri tra manifestanti e polizia, ma la connessione internet sembra esser stata bloccata.

Social network in subbuglio per gli scontri in corso questa notte a Washington tra manifestanti e forze dell’ordine. Ad allarmare gli utenti in queste ore è la completa assenza di tweet, foto e video provenienti dalla capitale americana. Da oltre sei ore infatti sembrerebbe essere in corso una sorta di blackout telefonico e delle linee dati.

A sparire dalla piattaforma sarebbero anche numerosi video amatoriali degli scontri in corso: molti utenti infatti lamentano la sparizione improvvisa dei contenuti.

#DCblackout, gli utenti denunciano l’assenza di comunicazioni da Washington

TWITTER IS DELETING TWEETS ON THE #dcblackout THREAD pic.twitter.com/n6fBl1x2fS — Saffy (@1dmixer28) June 1, 2020

Non essendoci conferme ufficiali di alcun tipo diventa difficile verificare i fatti. Molti utenti di Twitter ad esempio stanno lamentando l’impossibilità di caricare contenuti sulla piattaforma, denunciando allo stesso tempo la cancellazione di diversi messaggi. C’è chi racconta di aver sentito spari in strada, ma anche in questo caso non ci sono conferme.

A tenere banco in diversi paesi del mondo è l’hashtag #DCblackout, utilizzato per raggruppare le conversazioni inerenti i disordini in corso a Washington DC. Notizia di ieri è che il presidente degli Stati Uniti Trump e la sua famiglia sono stati trasferiti per motivi di sicurezza nel bunker interno alla Casa Bianca.

