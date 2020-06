Il professor Alberto Zangrillo torna all’attacco, dopo che le sue dichiarazioni sul Covid-19 avevano creato qualche polemica: “Triste vedere che la verità divida i colleghi”

Torna a parlare Alberto Zangrillo, il medico del San Raffaele di Milano che ieri aveva dichiarato pubblicamente che il Covid-19 sarebbe clinicamente ormai sparito. Le sue opinioni sull’epidemia, però, oltre a far tirare un sospiro di sollievo agli italiani, ha agitato anche le acque tra gli altri scienziati, aprendo una polemica. Alcuni più noti della comunità scientifica, tra cui il presidente del Consiglio superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, hanno preso le distanze da tali affermazioni, considerandole un messaggio pericoloso. Altri invece, come Pregliasco e Bassetti, hanno difeso Zangrillo, condividendone il senso del messaggio. Contro Zangrillo si è espressa anche l’Oms, che ha dichiarato: “Il virus è ancora un pericoloso killer, non è cambiato“.

Zangrillo e le polemiche sul Covid-19: “Solo osservazione clinica”

“E’ veramente triste vedere come la verità divida gli scienziati – ha affermato il direttore dell’Unità di anestesia e rianimazione e cardio-toracico-vascolare del San Raffaele – Non è un bel segnale per chi ascolta“. Alberto Zangrillo, intervistato dall’agenzia di stampa ‘Adnkronos‘, ha spiegato meglio il suo concetto: “Non ho detto che il virus è mutato, ho visto con i miei occhi le conseguenze che ha portato. Le mie affermazioni nascono solamente da un’osservazione clinica e dal confronto con i componenti della mia università. La carica del virus e la sua capacità di replicarsi, osservando i risultati dei tamponi, è diminuita rispetto ai primi periodi dell’emergenza. Sono favorevole a tutte le misure di buon senso, che se rispettate potranno farci sconfiggere finalmente questo nemico”.

