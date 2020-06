“Covid-19 clinicamente scomparso”. Così si è espresso ieri il primario Alberto Zangrillo, spiazzando l’opinione pubblica. Ma oggi arriva la rettifica del medico.

“Il Covid-19, da un punta di vista clinico, non esiste più”. Dichiarazioni, quelle pronunciate ieri dal professor Alberto Zangrillo, che hanno scosso l’Italia e che hanno scatenato anche non poche polemiche in queste ore. Anche perché il medico, in diretta ieri alla Rai, ha anche rincarato la dose con un “qualcuno vuole terrorizzare il Paese”.

Covid-19 scomparso? La rettifica del primario Zangrillo

Ma arriva puntuale la rettifica. Un chiarimento, da parte del primario del reparto intensivo dell’ospedale San Raffaele di Milano, affidato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Non ho mai parlato di mutazione del virus – esordisce l’esperto – non ho mai detto che questo sia scomparso”.

Parole, riferisce il medico, fraintese dall’opinione pubblica: “Dire che il Covid-19 è clinicamente inesistente significa che c’è ma che non è in grado di produrre quella condizione che ha portato tante persone in terapia intensive. Il motivo di tale cambiamento? Lo stiamo osservando. Da 40 giorni al San Raffaele di Milano non è arrivato nessun malato grave”.

Il coronavirus, pertanto, non sarebbe effettivamente scomparso come si è inteso ieri: “No, ma tutto ci fa ben sperare”, riferisce Zangrillo. “Detto questo – continua –, non voglio che ci siano assembramenti, ma che bisogna continuare a comportarsi con buon senso, per dire di esserci liberati del virus. Chi dice che tornerà, è come se io dicessi “Il 7 dicembre a Milano potrebbe nevicare”, certo potrebbe essere, ma anche no. La nostra speranza è che il Covid ci lasci in pace”.

