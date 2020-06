Mediaset chiude in anticipo, rispetto alla scorsa stagione, il programma “Pomeriggio 5”: nuova programmazione al posto di Barbara D’Urso.

Lo scorso venerdì, 29 maggio, è andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Come riporta Il Mattino, quest’anno Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente, rispetto alla scorsa stagione, il programma. Ma non è tutto: anche il programma Mattino 5, condotto da Federica Panicucci, ha chiuso, dando l’appuntamento a settembre.

Come riporta Il Mattino, lo scorso venerdì è stato un vero e proprio “giorno di addii”. Infatti, oltre a Barbara D’urso, con la chiusura di Pomeriggio 5 e Federica Panicucci, anche Caterina Balivo ha salutato i suoi telespettatori, lasciando definitivamente la conduzione di “Vieni da me”.

Chiude Pomeriggio 5: Mediaset sostituisce Barbara D’Urso e Federica Panicucci nella programmazione

Venerdì 29 maggio è dunque andata in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5. Come riporta Il Mattino, Barbara D’Urso ha voluto però tranquillizzare i milioni di fan che la seguono dichiarando: “Qualcosa mi inventerò, ma non vi lascio”. Infatti, Barbara D’Urso, è ancora impegnata con l’appuntamento domenicale, con la programmazione serale di “Live non è la D’Urso”. Chiusura anche per Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci.

Cosa andrà dunque in onda al posto della D’Urso e della Panicucci? Come leggiamo dalla fonte, Mediaset è pronta, già a partire da oggi 1° giugno, a mandare in onda una serie di “film sentimentali”, preceduti dalla storica serie “Il segreto”. I film saranno mandati a partire dalle 17.10, per tutta la fascia oraria che vedeva protagonista il programma di Barbara D’Urso. I film saranno poi seguiti dal programma pre-serale condotto da Paolo Bonolis: Avanti un altro.

