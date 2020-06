Android: c’è un’immagine che, se impostata come sfondo sul proprio smartphone, potrebbe mandarlo in crash. Vediamo di cosa si tratta.

Esiste un file, precisamente un’immagine, che se impostata come sfondo sul proprio smartphone Android, potrebbe creare non pochi problemi. Come riporta Opti Magazine, infatti, arrivano importanti conferme sul fatto che questa specifica immagine possa mandare in crash molti dispositivi. In base a quanto si apprende, le problematiche segnalate riguardano principalmente Samsung Galaxy, ma lo stesso problema potrebbe verificarsi su altri dispositivi.

In base a quanto leggiamo, la voce più autorevole in tema è quella di Dylan Roussel, del sito 9to5google. Secondo tale fonte, il bug, divenuto noto proprio oggi, 1° giugno, riguarda lo “spazio colore” utilizzato da questa immagine. La fonte da una spiegazione ben precisa: Android tende a visualizzare immagini con spazio colore definito sRGB. In base a quanto si apprende, l’immagine che manda in crash utilizza uno spazio definito RGB. Sta qui la motivazione per cui alcuni smartphone non “reggono” tale immagine come sfondo.

Android: l’immagine da non mettere come sfondo

Come riporta Opti Magazine, alcuni utenti, in possesso di telefoni Google Pixel, hanno mostrato il medesimo problema. Dunque, non è da escludere che anche altri smartphone, oltre ai Galaxy di Samsung, registrano questa problematica una volta impostata questa immagine come sfondo. Naturalmente, il consiglio è quello di non fare questa prova, proprio per evitare che si verifichino problematiche di questo tipo.

Nel video, pubblicato su Youtube da Bogdan Petrovan, c’è l’esempio visivo di quanto appena detto. Gli smartphone Android in questione, non appena si imposta l’immagine come sfondo, vanno in crash.

F.A.