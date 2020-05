Tragedia nel veneziano: un bambino di soli due anni è morto dopo quattro giorni di agonia. Aveva ingerito una vite nel giardino di casa.

Zelarino (Venezia): morto, dopo quattro giorni in rianimazione, un bimbo di due anni. Come riporta Fanpage, il piccolo, Michele Bitca, aveva ingerito una vite nel giardino di casa. Le lesioni riportate a causa del tragico incidente sono state troppo gravi e il bambino non ce l’ha fatta.

In base a quanto si apprende, il piccolo, nei giorni scorsi, mentre era in giardino, si è accasciato. Immediato l’intervento dei genitori, che si sono immediatamente resi conto che la situazione era grave. All’arrivo del personale sanitario, la situazione era già abbastanza compromessa. I medici, dopo alcune manovre, sono riusciti ad estrarre l’oggetto, il quale però aveva già causato delle gravi lesioni e aveva impedito al piccolo di respirare per lungo tempo. La vite di metallo, infatti, si era inserita in mezzo alla trachea del piccolo, impedendogli di respirare.

Venezia, bambino ingerisce vite in giardino: muore dopo quattro giorni

Come riporta Fanpage, i medici, soccorsi immediatamente dopo la chiamata, hanno fin da subito intuito quanto la situazione fosse grave. Dopo le manovre per la rianimazione, il bambino è stato subito portato in ospedale, nel reparto di rianimazione pediatrica di Padova. I medici, dopo aver valutato la situazione, hanno fatto sapere ai genitori che la situazione era molto delicata, dal momento che la vite ingerita aveva causato un arresto cardiaco e un’impossibilità di respirazione per molti minuti.

Dopo quattro giorni di rianimazione, il piccolo Michele non ce l’ha fatta. Il tragico incidente casalingo si è trasformato in un dolore immenso per tutti i familiari. Come leggiamo dalla fonte, il funerali del piccolo Michele dovrebbero essere celebrati giovedì, nella Chiesa dell’ex ospedale Umberto I, luogo di culto degli ortodossi veneziani.

