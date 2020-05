Stadi aperti con la ripresa della Serie A: secondo la virologa Maria Rita Gismondo è possibile. Ecco come potrebbero riaprirsi le strutture calcistiche.

Aprire gli stadi si può: lo assicura Maria Rita Gismondo, virologa dell’università degli studi di Milano e direttore di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano.

Stadi, ecco come riaprirli: parla la virologa

Certamente non nella sua massima capienza come eravamo abituati, ma sarebbe comunque possibile attraverso un’organizzazione precisa e bel delineata. Non si tratterebbe di niente di diverso – assicura l’esperta – di quanto avverrà anche con i teatri all’aperto nel frattempo rilanciati.

“Le regole per la sicurezza, distanziamento e mascherine obbligatorie, valgono per uno stadio come per gli spettatori dell’Opera”, riferisce infatti la dottoressa in un’intervista al Corriere dello Sport. E c’è di più secondo l’insegnante: trattandosi di un ambiente aperto e decisamente ampio, l’organizzazione non sarebbe nemmeno così difficile.

Ecco, nel dettaglio, come sarebbe possibile impostare il discorso: “Mascherine obbligatorie ovunque, niente vendita di cibi e bevande nello stadio, termo-scanner come negli aeroporti internazionali, rigido distanziamento sociale tra gli spettatori, ossia almeno un metro e mezzo ai lati e avanti e indietro attorno a chi è seduto o in piedi, multa a chi toglie la mascherina”.

Una soluzione, questa, che permetterebbe la riapertura anche immediata degli impianti collettivi. Altrimenti appuntamento tra un anno se tutto andrà bene, visto che nel frattempo il vaccino che garantirebbe tutti ancora non sarà pronto. “Perché nel calcio non si potrebbe avere un numero contigengato di spettatori?”, si chiede la dottoressa.