Spostamenti tra regioni, parla il ministro Roberto Speranza. Il politico si esprime sulla decisione in arrivo in vista del 3 giugno. “Il rischio c’è ed è innegabile”, ammette il referente.

Anche l’Unione Europea riparte il 3 giugno (Getty Images)Riaprire la mobilità tra le regioni è rischioso, ma anche doveroso per la politica e l’economia italiana. E’ questo, in sintesi, quanto riferito dal ministro della salute, Roberto Speranza. “Un rischio c’è e sarebbe sbagliato non riconoscerlo”, ammette infatti il politico ospite quest’oggi negli studi di Rai 3.

Spostamenti tra regioni, parla il ministro della salute

Il tutto ruota attorno al 3 giugno, data di partenza che permetterebbe i primi spostamenti da una regione a un’altra. Ma soprattutto anche da e nella Lombardia: “Il rischio zero – riferisce il ministro – per ora chiaramente non esiste, ci arriveremo solo quando il vaccino sarà disponibile. Ma si tratta di farlo in maniera ponderata, provando a gestire l’emergenza in modo differente”.

“Se avessimo voluto mantenere un rischio zero – continua Speranza – avrebbe dovuto chiuderci in lockdown assoluto per mesi e mesi, ma il Paese non avrebbe resistito”. Ecco perché le Istituzioni, su indicazione del comitato tecnico scientifico, ora sono propense anche per questo passo in piena fase 2.

Ma sia chiaro: il Covid-19 di certo non è scomparso. E lo sottolinea doverosamente: “Le norme del distanziamento continueranno ad esserci, perché sono determinanti. L’Italia sta decisamente meglio rispetto al periodo difficilissimo vissuto, ma il fatto che ci sia un po’ di sereno adesso non significa che l’infezione sia passata. Massima attenzione: i nostri atteggiamenti saranno determinanti nei prossimi mesi”.