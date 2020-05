Dopo 19 ore dal lancio, la Crew Dragon è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale. SpaceX ha mostrato in diretta streaming il momento dell’attracco

Missione compiuta per Doug Hurley e Bob Behnken, i due astronauti che ieri sono partiti a bordo della capsula Crew Dragon, lanciata in orbita dalla SpaceX. L’operazione, partita per conto della Nasa dall’azienda di Elon Musk, si è conclusa con successo. Dopo 19 ore dal momento del lancio (21:22 ora italiana), la navicella è arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale.

Poco prima dell’attracco, gli astronauti si sono congratulati personalmente con gli ingegneri di SpaceX, in quanto la navicella si è comportata esattamente come nelle simulazioni fatte nei mesi scorsi. Con questo viaggio, si apre una nuova frontiera per quanto riguarda i viaggi nello spazio. L’idea, al momento del rientro sulla Terra, è quella di riutilizzare la Crew Dragon ancora, per arrivare nei prossimi anni sulla Luna prima e su Marte poi.

SpaceX, il discorso di benvenuto agli astronauti

Poco dopo l’attracco, Doug Hurley e Bob Behnken hanno ricevuto le congratulazioni e un discorso di benvenuto da parte della Stazione Spaziale Internazionale. “Benvenuti e congratulazioni per lo spettacolare viaggio, il primo dal ritiro dello Space Shuttle” le parole riservate ai due astronauti.

“Avete completato un qualcosa di storico, che apre un nuovo capitolo nell’esplorazione umana dello spazio” continuano dalla Stazione Spaziale Internazionale. Adesso i due veterani della Nasa dovranno attendere l’ok, prima di poter lasciare la Crew Dragon ed entrare all’interno del laboratorio di ricerca scientifica.

