Sky porta avanti Primafila days, l’iniziativa intrapresa agli inizi di maggio. Questa settimana i clienti hanno a disposizione un “Primafila day” più lungo degli altri.

Come lo stesso sito ufficiale di Sky ha fatto sapere ai suoi clienti, il “Primafila day” di questa settimana è più lungo degli altri. Di solito, Sky mette a disposizione un giorno per scaricare, gratuitamente un film dalla lista di Primafila Cinema. Questa settimana, l’offerta è di ben due giorni. Sky aveva annunciato già per ieri il quarto Primafila day, ma, a grande sorpresa, i clienti abbonati a Sky Cinema e Sky Sport, potranno anche oggi, domenica 31 maggio, usufruire dell’offerta.

Nel corso dei Primafila days, fa sapere Sky, i clienti in possesso dell’abbonamento a Cinema e Sport potranno noleggiare un film dal catalogo di Primafila Cinema gratuitamente. Come si può usufruire dell’offerta? È molto semplice: lo sconto di 5 euro relativo all’iniziativa viene riconosciuto sulla prima fattura utile (a partire da luglio 2020).

Sky: anche oggi è “Primafila day”

Come Sky fa sapere a tutti i clienti, per questa settimana l’iniziativa dura per ben due giorni: sabato 30 maggio e domenica 31 maggio. I clienti in possesso dell’abbonamento Cinema e Sport potranno scaricare, gratuitamente, i film presenti nella categoria “Primafila Cinema”. Nell’offerta sono inclusi anche i film in “Primafila Premier” e le collezioni (ad esempio Harry Potter).

L’iniziativa, come fa sapere Sky, non è cumulabile con le altre promozioni in corso, fatta eccezione per lo sconto di 1 euro per i clienti cinema.

Di settimana in settimana, Sky annuncerà le date per i prossimi Primafila days. Al momento, da quanto si apprende, l’iniziativa, inizialmente pensata per il solo mese di maggio, sarà valida fino al mese di giugno compreso.

