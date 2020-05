Pubblicati i prezzi per gli abbonamenti per la spiaggia di Mondello (Palermo) senza cabine separatorie: tutte le tariffe nel dettaglio

La società italo-belga di Mondello ha reso noti i prezzi per gli abbonamenti della stagione balneare che vedrà la luce dal prossimo 6 giugno. Le prime file andranno dai 1370 ai 1570 euro per le postazioni comprese da due lettini ed un ombrellone per l’intera estate.

Diverse sono, comunque, le offerte e le tipologie di abbonamento offerte per questa stagione. Diverse sono, però, le persone che si lamentano dei prezzi a loro detta “proibitivi”. Altri, invece, festeggiano per la lieta notizia della riapertura.

LEGGI ANCHE—> Avellino, anche il sindaco protagonista del maxi-assembramento – VIDEO

Spiaggia di Mondello, i costi degli abbonamenti

Nel dettaglio, le prime tre file costeranno 1570 euro euro, mentre le successive 1370. Vi sono, però, altre modalità. Il solo giugno costerà 300 euro, 460 luglio o agosto e 300 settembre.

La postazione giornaliera, che costa in media 22 euro, non ha visto ancora delle tariffe certe. Stiamo parlando della formula lettino o sdraio più ombrellone.

Per sosttoscrivere gli abbonamenti, basterà recarsi o contattare gli uffici di viale Regina Elena 73 che sono operativi dal lunedì al venerdì (9-17).

LEGGI ANCHE—> Formula 1, al via la stagione 2020 in Austria: le date