Continuano le proteste negli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd: a New York un suv della polizia ha investito la folla di manifestanti. Aperta un’indagine

Non si placano le manifestazioni di protesta in seguito all’uccisione dell’afroamericano George Floyd, brutalmente violentato da un agente di polizia a Minneapolis, in Minnesota. In tutti gli Stati Uniti si registra un escalation di violenze e scontri tra manifestanti in rivolta e forze dell’ordine, che hanno già portato ad altre tre vittime e circa 1.400 arresti. L’ultimo episodio si è verificato a New York, dove un suv della polizia ha investito la folla riunita in un corteo. Il video è diventato virale e in pochi minuti ha fatto il giro del mondo, confermando il momento davvero drammatico che si sta vivendo negli Usa.

NEW: New York police officers drove an SUV into a crowd of protesters. pic.twitter.com/W1GxEtSITt — Norbert Elekes (@NorbertElekes) May 31, 2020

New York, suv della polizia investe manifestanti pro Floyd: il sindaco apre un’inchiesta

Nel video si vede come un gruppo di persone lanci degli oggetti contro l’auto della polizia, davanti alla quale c’è una transenna. A quel punto il veicolo delle forze dell’ordine ha sfondato la barriera, investendo i manifestanti. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di New York Bill de Blasio, che ha comunicato che l’incidente è sotto inchiesta, anche se nel suo discorso ha affermato anche che “gli agenti potrebbero non aver avuto altra scelta“.

