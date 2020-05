Morto Christo, l’artista che aveva fatto dell’impossibile la sua vita. Celeberrimo il ponte realizzato nel 2016 sul Lago d’Iseo per camminare sulle acque

Morto Christo e l’arte perde un artista geniale. Si è spento oggi a 84 annia News York, Christo Vladimirov Javacheff, più noto solo con il primo nome. Nato in Bulgaria il 13 giugno 1935, è stato un esponente eccellente della Land Art. Ma soprattutto era conosciuto in Italia per l’opera ‘The Floating Piers’ sul Lago d’Iseo. Quattro anni fa aveva permesso ad oltre 1 milione di persone di camminare letteralmente sul’acqua.

Il suo prossimo progetto sarebbe stato quello di ‘nascondere’ l’Arco di Trionfo a Parigi. Un progetto è stato rinviato per la pandemia e riprogrammato all’autunno 2021. Diventerà così la sua ultima opera anche se postuma, dopo il decesso odierno per cause naturali.

Oltre cinquant’anni di carriera per questo artista visionario che ha letteralmente avvolto con le sue creazioni palazzi e monumeti preesistenti. Ricordiamo ad esempio le installazioni al Reichstag di Berlino nel 1995 ma anche alla Porta Pinciana di Roma 21 anni prima. Sempre con uno stile inconfondibile, quello di dare una nuova immagine all’arte, anche se solo in maniera temporanea. E fino al 2009 a dargli ispirazione oltre che una mano fattiva era stato la moglie, Jeanne-Claude, che era nata il suo stesso giorno. Tra le sue opere più celebrate, il nastro di nylon bianco lungo 40 km con il quale attraversò la California nel ’76. O ancora migliaia di ombrelli ad abbellire una valle del Giappone e della California nel 1991.

Christo nel 2016 ha permesso a tutti di camminare sulle acque del Lago d’Iseo

Christo in Italia aveva lavorato molto e la sua ultima oipera era stata un capolavoro già nell’idea di fondo. The Floating Piers, il molo galleggiante sul Lago d’Iseo nel 2016c he realizzava il sogno di tutti, camminare sulle acque. In tutto l’opera è stata calpestata da 1 milione e 300 mila persone in tre settimane.

Erano 70.000 metri quadri di tessuto, sostenuti da un sistema modulare di pontili galleggianti formato da 200.000 cubi in polietilene ad alta densità. Montato a pelo d’acqua, si sviluppava per 4,5 chilometri totali da Sulzano fino all’isola di San Paolo. Il tutto per un costo pari a circa 15 milioni di euro, interamente autofinanziati con la vendita di altre opere. “Questo progetto -aveva raccontato allora – è partito nei primi anni ’70. Abbiamo cominciato a provare a fare camminare le persone sull’acqua. Ora siamo qui e finalmente abbiamo realizzato questa opera”.

Un evento di arte contemporanea unico al mondo che aveva riportato l’Italia la centro dell’attenzione in quell’angolo della provincia bresciana. L’aveva immaginato insieme alla moglie, poi lo aveva realizzato da solo quando in pochi credevano possibile arrivare ad un risultato concreto. Perché Christo era veramente l’artista dell’impossibile e con un’immaginazione capace di andare oltre alle più comuni regole.