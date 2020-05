Continuano le proteste negli stati uniti per la morte di George Floyd. Tutte le città Usa in rivolta, con la polizia che registra ben 1.400 arresti.

Non si placa l’ira del popolo americano dopo la morte di George Floyd, ragazzo afroamericano di Minneapolis soffocato dalla polizia. L’autopsia sul corpo del ragazzo ha aumentato l’ira dei manifestanti. Infatti secondo l’analisi sul corpo di Floyd, il ragazzo non sarebbe morto per soffocamento. La sentenza ha scatenato lo sdegno di tutta America, con la famiglia di George pronta a continuare le proprie indagini con la richiesta di un’autopsia privata.

Intanto migliaia di persone continuano a scendere nelle maggiori piazze americane, per manifestare a favore dei diritti umani. Dopo il tentato assedio alla Casa Bianca, nella giornata di ieri le manifestazioni più violente si sono verificate ad Indianapolis. Nella città dell’Indiana, una persona ha perso la vita ed altre tre invece sono morte per colpi da arma da fuoco.

Morte George Floyd, la Guardia nazionale difende la Casa Bianca

Si cerca quindi giustizia per George Floyd, con un gruppo di manifestanti che ha preso d’assedio la Casa Bianca. Per placare la protesta è dovuta intervenire anceh la Guardia Nazionale, che ha formato un cordone davanti alla residenza presidenziale. Qui, a Washington, i manifestanti hanno dato fuoco a qualche bidone della spazzatura e poi hanno distrutto delle vetrine di alcuni negozi della capitale.

Continuano le proteste anche a New York, dove i rivoltose sono scesi in strada da Harlem a Brooklyn. Nella Grande Mela si sono verificati anche alcuni scontri con la polizia, che durante le proteste di venerdì aveva arrestato oltre 200 persone.

Mentre invece a Minneapolis, luogo del delitto, gli agenti hanno fronteggiato per la prima volta i rivoltosi, lanciando lacrimogeni e granate stordenti per tenerli lontani dalla caserma di polizia numero 5. Infatti nei giorni scorsi i rivoltosi avevano incendiato la caserma numero 3, costrigendo glia genti di polizia ad evacuare l’edificio.

L.P.

Per altre notizie di Cronaca Estera, CLICCA QUI !